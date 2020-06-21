الصحة تكشف عن آلية جديدة بشأن الحالات المشتبه إصابتها بكورونا

2020/06/21 | 09:38 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد كشفت وزارة الصحة والبيئة، الأحد، عن آلية جديدة للتأكد من الحالات المشتبه باصابتها بفيروس كورونا عن طريق المراكز الصحية، بدلا من المستشفيات، بينما وصلت إلى المراحل النهائية تهيئة آلاف الأسِرَّة لحجر وعلاج المصابين بالفيروس.وقال وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، في تصريحات صحفية، إن "الوزارة اكملت الاستعدادات النهائية لتهيئة أماكن اضافية للحجر الصحي في معرض بغداد الدولي بسعة 525 سريرا لتكون جاهزة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا".واضاف ان "هذه الخطوة جاءت ضمن خطة ستراتيجية وضعتها الوزارة لزيادة السعة السريرية واماكن الحجر في المؤسسات الصحية، حيث سيتم افتتاحها خلال الايام المقبلة".وبين التميمي ان "الوزارة ستتجه لتفريغ المستشفيات العامة وتخصيصها لمعالجة وتقديم الخدمات للمصابين بكورونا، مؤكدا انه سيتم افتتاح مواقع خاصة اخرى لاستقبال الحالات قريبا منها بناية سرايا السلام "مستشفى العطاء" بسعة 300 سرير في جانب الرصافة والأقسام الداخلية في جامعتي بغداد والمستنصرية بسعة 1000 سرير وقاعات وزارة الشباب بسعة 600 سرير، فضلا عن انجاز 22 مستشفى واطئ الكلفة بواقع 2000 سرير تنفذه العتبات المقدسة في بغداد والمحافظات والذي سيتم اتمامه قريبا، وسيقلل الزخم الكبير لمرضى كورونا على المستشفيات".وأشار الى "تخصيص مركز صحي بكل قطاع لاستقبال الحالات المشتبه بها، بدلا من ذهابهم إلى المستشفيات لاجراء الفحوصات لمصابي كورونا".

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