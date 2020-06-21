وفاة النجم الدولي السابق “احمد راضي” بسبب فيروس كورونا

2020/06/21 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي النجم الدولي السابق احمد راضي، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”.وكان راضي، يتواجد في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد قبل بعة أيام، بعد اصابته بفيروس كورونا المستجد، حيث تباينت حالته بين مستقرة ومتدهورة خلال الفترة الماضية.وتدهورت الحالة الصحية للنجم الدولي السابق في وقت متأخر ليلة امس، ليتوفاه الاجل قبل ان يلحق بطائرته

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