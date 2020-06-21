الحشد والجيش يطلقان عملية أمنية لملاحقة فلول داعش في صحراء الأنبار

2020/06/21 | 09:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلق الحشد الشعبي والجيش، الاحد، عملية امنية لملاحقة فلول داعش في صحراء الانبار.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى ان ” قوة مشتركة من الجيش و فوج البغداي الثاني وفوج الوعساف وفوج فرسان الصحراء وفوج الجغايفة حشد الانبار شرعت صباح اليوم بعملية أمنية في عمق الصحراء”، لافتا الى أن “العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام

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