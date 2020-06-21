الفتح: يجب استغلال الموارد غير النفطية لتغطية العجز المالي والقضاء على الازمة الراهنة

2020/06/21 | 09:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، على ضرورة استغلال الموارد غير النفطية لتغطية العجز المالي والقضاء على الازمة الراهنة.

وقال الفتلاوي ان الايرادات المتحققة من قطاع الاتصالات اضافة الى المبالغ المستحصلة من المنافذ الحدودية قادرة على اغناء العراق بما يحتاجه من اموال للقضاء على العجز المالي الذي يعانيه جراء انخفاض اسعار النفط، داعيا الى فتح ملفات الاتصالات والمنافذ الحدودية للسيطرة على ايراداتها ووضعها تحت تصرف الحكومة لتكون رافدا اساسيا في الموازنة وتقليل الاعتماد على النفط في اعداد ميزانية البلاد.

واكد ان الكثير من الموارد مازالت غير مستغلة كالزراعة والصناعة، حيث ان الكثير من الدول تعتمد عليها كمصدر اساس في تمويل موازناتها.

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