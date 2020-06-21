اليابان تعتزم إلغاء خطة نشر الدرع الصاروخي الأمريكية

2020/06/21 | 09:46 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أفادت قناة NHK التلفزيونية، بأن حكومة اليابان، تعتزم إلغاء خطة نشر أنظمة الدفاع الصاروخي الأرضية الأمريكية Aegis Ashore .ونقلت القناة عن مصدر حكومي مطلع: “من المرجح أن يعقد هذا الأسبوع اجتماع لمجلس الأمن القومي بمشاركة رئيس الوزراء شينزو آبي وكبار الوزراء، وستلغى الخطة خلاله”.في وقت سابق من هذا الأسبوع، […]

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