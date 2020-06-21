الكسوف الحلقي .. كيف يحدث؟ وما الفرق بينه وبين الكسوف الكلي

2020/06/21 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- للإجابة على هذا السؤال لابُد لنا في البداية من ايضاح كيفية حدوث كسوف الشمس بشكل عام، فكسوف الشمس ظاهرة فلكية تحدث في حال تواجد الأرض والقمر والشمس على خط استقامة واحد، بحيث يمر القمر ما بين الأرض والشمس مانعاً أشعة الشمس من الوصول إلى الأرض إما بشكلٍ كُلي أو جزئي، في ظاهرة فلكية تُعرف بالكسوف.ويُمكن […]

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