خبير اقتصادي “للعهد نيوز”: ارتفاع اسعار النفط ستمكن العراق من تغطية نفقاته وتسديد الديون الخارجية والداخلية

2020/06/21 | 09:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص عد الخبير الاقتصادي ملاذ الامين، ان أي ارتفاع في أسعار النفط يعود بالفائدة على العراق كونة يعتمد في اقتصاده على ايرادات بيع الخام.وقال “للعهد نيوز”، انه “عندما يبلغ سعر البرميل 45 دولار فإن العراق سيتمكن من تغطية نفقاته وتسديد الديون الخارجية والداخلية والبدء بتنفيذ المشاريع المتوقفة، وهذا ما هو متوقع […]

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