اصابة ستة موظفين في حملة ترامب الرئاسية في اوكلاهوما بكورونا

2020/06/21 | 09:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلنت حملة ترامب الرئاسية للانتخابات، أن ستة موظفين يعملون في مسيرة الرئيس دونالد ترامب في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما ، أثبتت نتائج اختبارهم إيجابية لفايروس كورونا.وذكرت شبكة سي أن أن في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وقبل قبل ساعات قليلة من توقع وصول الرئيس إلى الولاية ، قال مدير […]

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