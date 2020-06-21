الزراعة النيابية: العراق لديه خزين مائي يكفي لعامين

2020/06/21 | 09:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكدتْ لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، الاحد، امتلاك العراق لخزين مائي يكفي لمدة عامين، في حين كشفت عن نيتها تشكيل وفد رسمي للتفاوض مع الجانب التركي وتأمين حصة العراق المائية.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، ان “ملف المياه من الملفات المهمة جدا، وسبق أن طالبنا رئيس الوزراء السابق عادل […]

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