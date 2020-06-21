المالية: تسديد 90% من أقيام عقارات الدولة التي تشغلها الأحزاب

2020/06/21 | 09:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلنتْ دائرة عقارات الدولة، الاحد، عن تسديد ما نسبته 90 بالمئة من الاحزاب والجهات السياسية، لما بذمتها من مبالغ عن العقارات التي تشغلها، كاشفة عن اعدادها خطة لاستثمار عقارات وزارة المالية وادخال نظام الكتروني للحد من التجاوز عليها.وقال مدير الدائرة احمد الربيعي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، ان “عائدية […]

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