الكويت: تجميد 16 مليون دولار من النائب البنغالي الذي اغتنى من الاتجار بالبشر

2020/06/21 | 09:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..خاطبت النيابة العامة الكويتية البنك المركزي لتجميد حسابات ضخمة للنائب البنغالي محمد شهيد إسلام، وشركته، بعد توقيفه بتهمة الاتجار بالبشر والإقامات وغسل الأموال، لتحقيق ثروة طائلة.وأبلغت مصادر رفيعة صحيفة “القبس” الكويتية، أن البنك المركزي استجاب لطلب النيابة العامة، وقام بتجميد الحسابات البنكية للنائب البنغالي المحجوز على ذمة قضايا، تتعلق بالاتجار […]

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