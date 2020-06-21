نائبة مصابة بفيروس كورونا تحذر من ارتفاع نسبة وفيات الوباء إلى 30 بالمئة لهذا السبب

2020/06/21 | 10:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طالبت النائبة وحدة الجميلي، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزيري الصحة والصناعة بتوفير الأوكسجين للمرضى المصابين بفيروس كورونا والذين يرقدون في مستشفيات.وذكرت الجميلي في تغريدة أطلعت عليها “يس عراق”، “وفروا قناني الأوكسجين لمستشفيات العزل والحجر الصحي يارئيس الوزراء ياوزير الصحة ياوزير الصناعة ، فالموت في فيروس كورونا نسبته ٢ ٪ وفي […]

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