مؤسسة الشهداء تعلن عن اتفاق مع البرلمان والحكومة بشأن المستحقات المالية

2020/06/21 | 10:04 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلنت مؤسسة الشهداء، الاحد، عن اتفاقها مع البرلمان ومجلس الوزراء على عدم المساس بمستحقات ذوي الشهداء، كاشفة عن نفاد جميع وارداتها المالية الخاصة بالمنح المالية للمستحقين.وقال رئيس المؤسسة كاظم عويد في تصريح في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” الرسمية واطلعت عليه /المعلومة/، إن مؤسسته “وفي اطار مساعيها الهادفة الى عدم المساس بمستحقات ذوي الشهداء […]

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