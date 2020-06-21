ترامب يطالب بسجن من يحرق العلم الأمريكي لمدة عامين

2020/06/21 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى اعتماد قانون ينص على فرض عقوبة السجن لمدة عام واحد، على جريمة الحرق المتعمد للعلم الأمريكي.

وقال الرئيس الأمريكي يوم السبت أمام تجمع حاشد في مدينة تولسا في ولاية أوكلاهوما: "قبل يومين، هدم المتطرفون اليساريون في بورتلاند بولاية أوريغون تمثال جورج واشنطن، ولفوه في علم أمريكي وأضرموا النار في العلم".

وأضاف ترامب: "يجب أن نصدر قانونا، إذا قام شخص ما بحرق العلم الأمريكي، فسيعاقب بالسجن لمدة عام واحد".

في الوقت الراهن، لا يحظر القانون الأمريكي حرق العلم الأمريكي، لأن هذا الحق، وفقا لتفسير المحكمة العليا، مضمون بموجب التعديل الدستوري الأول للبلاد بشأن حرية التعبير.

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بغداد اليوم - متابعة

افادت وسائل اعلام، الجمعة، بمقتل جندي تركي خلال اشتباكات مع مقاتلين أكراد شمال العراق.

وقالت وسائل الاعلام، ان "جنديا تركيا قتل خلال اشتباكات مع مقاتلين أكراد في شمال العراق".

بغداد اليوم _ متابعة

يقف الصومال المنكوب على مشارف أزمة إنسانية كبيرة سببها التأثير المشترك للفيضانات المدمرة والجراد الصحراوي وآثار تفشي فيروس كورونا واسع النطاق.

وقال رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الصومال، جاس

بغداد اليوم- متابعة

قام قرد مدمن على الكحول بقتل شخص وجرح 250، خلال موجة غضب ألمت به في منطقة ميرزابور الهندية، وفقا لموقع "نيويورك بوست".

وقام القرد بفعلته الغاضبة نتيجة انقطاع المشروبات الكحولية عنه، والتي اعتاد على تناولها بك

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