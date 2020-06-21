تسجيل أكثر من 160 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

2020/06/21 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي، الأحد (21 حزيران 2020) بتسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المحافظة، سجلت 164 إصابة جديدة، بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، السبت (20 حزيران 2020) تسجيل 88 وفاة و1870 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى حصيلة وفيات واصابات منذ دخول الفيروس الى البلاد في الـ24 شباط من العام الجاري، من بينها 48 إصابة في ذي قار، و20 وفاة.

ووفقا للموقف الوبائي اليوم، بلغ مجموع الإصابات 29222، ومجموع حالات الشفاء 13211، والراقدين الكلي 14998، والراقدين في العناية المركزة 247، ومجموع الوفيات 1013.

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بغداد اليوم ـ ذي قار

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار، فيما تم احتجاز 8 جثث يشتبه بإصابتهم ب

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن دفن 67 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيأة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين ا

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر في دائرة صحة محافظة ديالى، السبت (20 حزيران 2020) بتسجيل 95 اصابة جديدة بفيروس كورونا، لم يتضمنها بيان الموقف الوبائي اليوم.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم اليوم فحص 323 مسحة في مختبر الصحة العامة في بعقوب

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