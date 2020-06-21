رحيل النجم المدلل.. كورونا يهزم أحمد راضي بعد أيام من العناد

2020/06/21 | 10:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

ولد اللاعب الدولي العراقي السابق،الذي توفي صباح اليوم الأحد، الكابتن أحمد راضي هميش الصالحي في 21 نيسان 1964، ويعد من أبرز لاعبي العصر الذهبي للكرة العراقية وأشتهر باقتناصه للأهداف من أصعب الأماكن.

وبرزت موهبة أحمد راضي في سن مبكر مع نادي الوزراء العراقي، حيث لعب فيه عام 1982 وتألق مع النادي.

بعدها، شق اللاعب الدولي طريقه إلى المنتخب العراقي للشباب في كأس فلسطين للشباب التي كانت بداية شهرته العربية والتي أُقيمت في المغرب عام 1983 .

لعب راضي مع المنتخب الوطني وواصل تالقه مع المنتخب الأول حتى كان له دور بوصول العراق لنهائيات كأس العالم، كما حقق بطولة كأس الخليج خاصةً عام 1988 مع المنتخب العراقي حيث حصل على لقب هداف البطولة كما أُختير في هذا العام كأفضل لاعب في آسيا.

وأهم انجازات راضي الرياضية، تحقيق الدوري العراقي 5 مرات، وكأس العراق 7 مرات وبطولة ام المعارك مرة واحدة 1991 ودوري ابطال العرب 3 مرات ووصيف ابطال آسيا 1988 وتأهل لكاس العالم 1986 وتأهل للاولمبياد 1984 و1988

ودخل راضي المجال السياسي في العراق حيث أصبح عضوا في مجلس النواب العراقي عن كتلة جبهة التوافق العراقية عام 2008 وأصبح عضوا في لجنة الشباب والرياضة في المجلس.

وقبل ساعات، توفي نجم الكرة العراقية السابق اللاعب الدولي أحمد راضي، في مستشفى النعمان وسط بغداد متأثرا بفيروس كورونا.

وكان احمد راضي قد ظهرت عليه أعراض المرض يوم السبت الموافق (13 حزيران 2020)، ونقل الى مستشفى ابن النفيس، ومنه الى ابن سينا، واستقر اخيرا في مستشفى النعمان الى حد وفاته.

وغادر راضي المستشفى التي خضع فيها للحجر، قبل أن يعود إليها في اليوم الثاني، إثر تدهور حالته الصحية.

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