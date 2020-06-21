تمثال ألبرت بايك في واشنطن يتهاوى ويحترق بسبب العنصرية

2020/06/21 | 10:07 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقط متظاهرون مناهضون للعنصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن تمثال ألبرت بايك، بالتزامن مع الـ 19 يونيو-حزيران، الذي يوافق “جونتينث”، وهو تاريخ نهاية العبودية في البلاد.وتمثال يمجّد أحد جنرالات الحرب الأهلية في الولايات المتحدة.وقام المتظاهرون بعد ذلك باضرام النار في التمثال، الذي كان إسقاطه جزءا من التظاهرات المستمرة المناهضة للعنصرية بعد مقتل جورج فلويد […]

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