2020/06/21 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ الانبار أطلق الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاحد، عملية امنية لملاحقة فلول داعش في صحراء الانبار.وقال إعلام الحشد في بيان، إن "قوة مشتركة من الجيش و فوج البغدادي الثاني وفوج الوعساف وفوج فرسان الصحراء وفوج الجغايفة حشد الانبار شرعت صباح اليوم بعملية أمنية في عمق الصحراء".ولفت إلى، أن "العملية ستستمر لمدة ثلاثة أيام للقضاء على فلول داعش في صحراء الانبار وتأمين المحافظة من تسلل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تستمر لثلاثة أيام.. الحشد والجيش يطلقان عملية أمنية لملاحقة داعش في صحراء الأنبار) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تستمر لثلاثة أيام.. الحشد والجيش يطلقان عملية أمنية لملاحقة داعش في صحراء الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).