مصرف الرافدين يوجه فروعه بمنع أي تجمعات للمراجعين

2020/06/21 | 10:08 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد منع مصرف الرافدين، اليوم الاحد، فروعه المنتشرة في البلاد من أي تجمعات بشرية للمراجعين لها.وذكر بيان للمصرف انه "وبمتابعة مدير عام المصرف فان فروع المصرف مستمرة في عملها وذلك لإنجاز العمل المصرفي في تقديم الخدمات المالية للمواطنين".ووجه المصرف فروعه "بعدم القيام بأي تجمعات تؤثر سلبا على حياة الزبائن وحدوث انسيابية في العمل المصرفي مع اتباع شروط السلامة والوقاية الصحية من فيروس كورونا".

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