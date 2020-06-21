مدرب الصقور يوضح حقيقة تسمية كادر فني مساعد له

2020/06/21 | 10:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدرب نادي القوة الجوية، أيوب اوديشو، حقيقة تسمية كادر تدريبي مساعد له.وقال اوديشو في بيان للنادي تلقته وكالة/ المعلومة/ إن “الانباء التي تحدثت عن تسمية الكادر الفني المساعد غير صحيحة على الاطلاق”.وأوضح أن “الايام القليلة المقبلة ستشهد اختياره للمدرب المساعد ومدرب اللياقة البدنية فضلا عن تسمية مدرب حراس المرمى الذين سيعملون […]

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