رحيل أحمد راضي.. ماذا تعرف عن صاحب الهدف العراقي الوحيد في كأس العالم؟

2020/06/21 | 10:12 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتوفي أحمد راضي نجم المنتخب الوطني العراقي السابق بكرة القدم، الأحد، في العاصمة بغداد بعد أيام من الصراع مع فيروس "كورونا".

رحل نجم المنتخب الوطني السابق أحمد راضي في بغداد بعد أيام من الصراع مع فيروس "كورونا"

وقال مصدر طبي في حديث لـ "الترا عراق"، 21 حزيران/يونيو، إن "الحالة الصحية للكابتن أحمد راضي تدهورت بشدة في الساعات الأولى من فجر الأحد".

وأضاف، أن "راضي توفي في ردهة العزل الصحي في مستشفى النعمان، ولم يلحق بطائرته التي كان من المفترض أن تقله إلى العاصمة الأردنية عمان لاستكمال العلاج".

وأعلنت إصابة نجم المنتخب الوطني السابق، قبل نحو أسبوع، بعد ساعات فقط من إعلان رحيل نجم كرة القدم السابق والمدرب علي هادي.

وغادر أحمد راضي المستشفى ثم عاد إليها إثر انتكاسة، فيما أشارت مصادر إعلامية إلى أن راضي كان يعتزم استكمال علاجه في الأردن.





وظهر نجم المنتخب الوطني السابق، مساء السبت 20 حزيران/يونيو، في مقطع مصور تحدث فيه عن حالته الصحية، حيث كان يضع قناع الأكسجين.

من هو أحمد راضي؟

ولد أحمد راضي في 21 نيسان/أبريل 1964، وبرزت مواهبه الكروية في سن مبكر مع نادي الزوراء العراقي الذي شهد تألقه.

ذاع صيت أحمد راضي في كأس فلسطين للشباب التي كانت بداية شهرته عربيًا، حيث أُقيمت في المغرب عام 1983، وبعدها لعب مع المنتخب الوطني وواصل تألقه مع المنتخب الأول.

كان لأسطورة الكرة العراقية دور بارز في وصول العراق إلى نهائيات كأس العالم عام 1986.

وسجل نجم كرة القدم العراقية هدفًا يعتز به كثيرًا، في مرمى بلجيكا في بطولة كأس العالم كان له وقع كبير آنذاك، فهو الهدف العراقي الوحيد في البطولة العالمية، بعد أن حرم من هدف آخر في مرمى باراغواي.

يعد راضي من أبرز نجوم كرة القدم العراقية وصاحب الهدف الأول والوحيد في بطولة كأس العالم

كما حقق بطولة كأس الخليج عام 1988 مع المنتخب العراقي، حيث حصل على لقب هداف البطولة واختير في ذلك العام كأفضل لاعب في آسيا.

الحياة السياسية

دخل أحمد المجال السياسي في العراق حيث نال عضوية مجلس النواب العراقي عن كتلة جبهة التوافق العراقية عام 2008، وأصبح عضوًا في لجنة الشباب والرياضة في البرلمان آنذاك.

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