2020/06/21 | 10:12 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيطالب محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الأمير العيداني وزارة النفط بالزام الشركات النفطية ضمن جولات التراخيص بتطبيق شروط ومعايير البيئة، مشيراً الى ان حكومة البصرة سبق وان طالبت الشركات النفطية بذلك وفق كتب مخاطبة رسمية .وقال « العيداني في تصريح صحفي للمكتب الاعلامي الخاص ان الحكومات العراقية المتعاقبة لديها مجاملات اكثر من اللازم مع الشركات» وفق تعبيره.وأوضح ان تلك المجاملات تنعكس سلباً على حياة المواطن البصري.واكد» العيداني على الشركات النفطية بضرورة دفع التعويضات المناسبة نتيجة تضرر المواطنين جراء الانبعاثات النفطية على اهالي محافظة البصرة.وتابع « محافظ البصرة ان بعض القضايا السياسية و التظاهرات وانتشار وباء جائحة كورونا سبب في تأخر العمل بهذا الملف، منوها الى انه وجه اهالي منطقة نهران عمر شمال المحافظة قبل شتة اشهر ولاكثر من مرة باقامة دعوى قضائية ضد الشركات النفطية الاستثمارية في تلك المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة: الحكومات تجامل الشركات النفطية ووجهنا برفع دعوات قضائية لتعويض الاهالي) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة: الحكومات تجامل الشركات النفطية ووجهنا برفع دعوات قضائية لتعويض الاهالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).