2020/06/21 | 10:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع مسؤول مكتب خلية الازمة في البصرة واصابة معاونه بحادث مروري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع مسؤول مكتب خلية الازمة في البصرة واصابة معاونه بحادث مروري) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع مسؤول مكتب خلية الازمة في البصرة واصابة معاونه بحادث مروري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).