2020/06/21 | 10:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرور العامة : حجز (27) مركبة و (117) دراجة مخالفة لحظر التجوال وفرض (4274) غرامة خلال الـ 24 ساعة الماضية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 10:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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