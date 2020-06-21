الصحة العالمية تصدر توضيحا بشأن العقار الروسي “أفيفافير”

2020/06/21 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اصدرت منظمة الصحة العالمية في العراق، الاحد، توضيحا بشأن العقار الروسي (أفيفافير)، مؤكدة انها تعمل مع وزارة الصحة والبيئة في تصحيح المعلومات الخاطئة والاشاعات.وقالت المنظمة في بيان تلقت المستقلة نسخة منه ان “على المؤسسات الاعلامية في العراق تحري الدقة في تناول خطاباتها المتلفزة او ما ينشر عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي”، نافية […]

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