6 من منظمي تجمّع ترامب الانتخابي في تالسا يُصابون بفيروس كورونا المستجد

2020/06/21 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تبين أن ستة من منظمي تجمع دونالد ترامب الانتخابي السبت في أوكلاهوما مصابون بكوفيد-19، وفق ما أعلن فريق الحملة قبل بضع ساعات من بدء هذا التجمع الكبير في قاعة مغلقة.وقال مسؤول الاعلام في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي تيم مورتاو “تبين أن ستة من فريق المنظمين مصابون بعد إجراء مئات الفحوص وتم فورا اتخاذ […]

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