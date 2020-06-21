نائب لـ”العهد نيوز”: سنعمل على جدولة انسحاب القوات الاجنبية من العراق

2020/06/21 | 10:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد النائب حسن فدعم على اهمية وضع جدولة لانسحاب القوات الامريكية من العراق وقال فدعم في حديث لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد، إن “جدولة الانسحاب امر ضروري وسنعمل على ضبطها”.وشدد على ضرورة “تنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بخروج القوات الاجنبية من الاراضي العراقية”.واشار الى “وجوب تعديل اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع امريكا”.

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