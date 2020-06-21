وكالة سكاي برس تنعى وفاة اللاعب العراقي أحمد راضي

2020/06/21 | 10:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره...

تنعى وكالة سكاي برس ، وفاةالنجم الدولي السابق أحمد راضيفجراليوم الاحد بعد صراع مرير مع فيروس كورونا.

وتتقدم الوكالة لاسرةالفقيد بأحر التعازي وتسأل الله أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وان يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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