بالصورة .. يونس محمود يعلق على وفاة اسطورة كرة القدم

2020/06/21 | 10:59 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ سكاي برس

نعى اللاعب الدولي السابق للمنتخب العراقي، يونس محمود، نجم الكرة العراقية الراحل أحمد راضي الذي توفي فجر اليوم في العاصمة بغداد إثر إصابته بفيروس كورونا.

وقال محمود في تغريدة ابكيت قلبي قبل عيني حبيبي ابو هيا اكبر صدمة والله يصعب عليه هذا البوست لا حول ولا قوة الا بالله.

ابكي...

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