2020/06/21 | 10:59 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبير اقتصادي: رواتب الموظفين ستؤمن ولكنها قد تتاخر وتخضع للاستقطاعات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 10:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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