بعد التحديث الأخير من غوغل.. كيف يساعدك هاتفك الأندرويد في حالات الطوارئ؟

2020/06/21 | 11:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إذا كنت تواجه حالة طبية طارئة، فأنت تريد أن يعرف المستجيبون الأوائل كيفية الوصول إلى أحبائك.



قد ترغب أيضا في أن يعرفوا معلومات عن تاريخك المرضي من الحساسية إلى التحديات الصحية غير المرئية، أليس كذلك؟

تحتوي هواتف أندرويد على أداة مخصصة لعرض المعلومات الحيوية، بما في ذلك جهات الاتصال في حالات الطوارئ، والتي يتم تدريب طواقم الإسعاف على البحث عنها.

ومؤخرا، أصدرت غوغل تحديثا لنقل تطبيق الأمان الخاص بها في هواتف بكسل (Pixel) إلى المزيد من الأجهزة، وتوسيع قدراتها على الاستجابة للحالات الطارئة.

ولكن قبل التعمق في تطبيق الأمان، نوصيك بإعداد معلومات الطوارئ الشخصية على هاتف أندرويد، حيث يمكن أن ينقذ حياتك يوما ما.

إعداد تفاصيل الطوارئسيختلف إعداد التفاصيل الخاصة بك اعتمادا على نوع الهاتف الذي تستخدمه.



يمكن لمستخدمي سامسونغ، على سبيل المثال، تعبئة هذه المعلومات، عن طريق فتح تطبيق الهاتف ثم الذهاب لجهات الاتصال (Contact) واختيار ملفهم الشخصي والذهاب إلى أسفل الصفحة ليجدوا فقرة خاصة بمعلومات الطوارئ يمكنهم عن طريقها تعبئة معلوماتهم الطبية وجهات الاتصال التي يودون الاتصال بها في حالات الطوارئ.

بشكل عام لجميع مستخدمي أندرويد، يمكنهم فتح تطبيق الإعدادات والبحث عن معلومات الطوارئ باستخدام شريط البحث في أعلى الشاشة.



ويجب أن تأخذهم إحدى النتائج إلى القسم المناسب من الإعدادات.

وبمجرد العثور على قسم معلومات الطوارئ، أدخل المعلومات التي تريد مشاركتها، بما في ذلك تفاصيلك الطبية وجهات الاتصال في حالات الطوارئ.

ولعرض ما سيراه الآخرون على هاتفك، أو التدرب على الوصول إلى المعلومات الطبية على هاتف شخص آخر، حاول إلغاء قفل هاتفك بالضغط على زر الطاقة أو النقر على الشاشة.



وعند طلب الهاتف إدخال رمز المرور الخاص بك، انقر على الطوارئ أو مكالمة الطوارئ.



ستحتوي الشاشة التالية على زر آخر لإظهار المعلومات الطبية.

ويتوفر لمستخدمي غوغل بكسل خيار آخر باستخدام تطبيق الأمان الشخصي الموجود بالهاتف.



ورغم توسيع غوغل تضمين هذا التطبيق في تشكيلة هواتف بكسل من خلال إطلاقها تحديث بكسل دروب (Pixel Drop) في يونيو/حزيران، فإنه لن يتمكن سوى مستخدمي بكسل 3 و4 من الوصول إلى ميزة الكشف التلقائي عن الحوادث، والتي ستتصل تلقائيا للمساعدة وتنبيه جهات اتصالك في حالات الطوارئ عندما تكتشف أنك تعرضت لحادث سيارة مثلا.

بمجرد إعداد تطبيق الأمان، ستتمكن من بدء مشاركة معلومات الطوارئ لإعطاء موقعك للجهات المعنية وتعيين فحوصات الأمان.



وستسألك هذه الميزة إذا كنت بحاجة للمساعدة، وإذا لم تستجب، فستبدأ مشاركة الطوارئ تلقائيا، وهي ميزة مفيدة إذا كنت ستخرج في وقت متأخر من الليل.



وستحصل أيضا على تنبيهات في حالات الأزمات والطوارئ أو الكوارث الطبيعية التي تحدث في منطقتك.

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