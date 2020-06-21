الحلبوسي : جميع القضايا الموجهة ضد رافع العيساوي هي كيدية

2020/06/21 | 11:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، ان جميع القضايا الموجهة ضد وزير المالية الاسبق رافع العيساوي هي كيدية، مبينا ان الدولة لا تمتلك الصلاحية في ادارة المنافذ الحدودية.وقال الحلبوسي في لقاء متلفز على قناة “دجلة” الفضائية سيبث مساء اليوم ان “كل القضايا الموجهة ضد رافع العيساوي فيما يخص التهم الارهابية هي […]

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