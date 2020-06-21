البرلمان الإيراني: اخترنا طريق المقاومة ولا تفاوض مع أميركا ابدا

2020/06/21 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني محمد باقر قاليباف، الاحد، أن الغرب خاصة اميركا وبعض الدول الاوروبية اثبتت للشعب الايراني طبيعتها العدائية وانها لا يمكن الوثوق بها، مؤكدا بانه لا تفاوض مع اميركا ابدا.وقال قاليباف خلال اجتماع مجلس الشورى الاسلامي اليوم، انه خلال الايام الاخيرة اثبتت الدول الغربية خاصة اميركا وبعض الدول الاوروبية […]

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