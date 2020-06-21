المالية النيابية تكشف تفاصيل اجتماعها مع وزير المالية

2020/06/21 | 11:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..كشف عضو اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب حنين القدو , الاحد , اهم ما دار من نقاش خلال استضافة اللجنة وزير المالية محمد علاوي , مبينا ان الاجتماع كان بحضورالنائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي.وقال القدو في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اجتماع اللجنة المالية […]

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