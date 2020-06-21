الصحة: ارتفاع إصابات كورونا متوقع

2020/06/21 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدّدت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، سبب ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في الأونة الأخيرة.

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