بالفيديو.. هذا ما قاله الراحل أحمد راضي قبل وفاته

2020/06/21 | 11:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم يكن يتوقع صاحب الهدف الوحيد للمنتخب العراقي في كأس العالم، أن يكون أحد ضحايا فيروس كورونا الذي يضرب العالم، حتى فجع محبوه بخبر وفاته اليوم الأحد.كان أحمد راضي أبرز نجوم الكرة العراقية، قد تحدث قبل أسابيع من وفاته عن ضرورة أن يقي الناس أنفسهم من خطورة وباء كورونا، وأرسل مقطع […]

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