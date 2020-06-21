الطاقة البرلمانية تدعو لايقاف تجهيز مصفى (بازيان) و ( قيوان) بالنفط الخام

2020/06/21 | 11:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعا عضو لجنة الطاقة البرلمانية، النائب جمال المحمداوي، إلى إيقاف تجهيز مصفيي (بازيان) و ( قيوان) بالنفط الخام فورا، وإعادة التوازن لعقود الاستثمار في هذين الموقعين النفطيين.وقال المحمداوي في بيان، تلقته المستقلة , “نظراً لانخفاض أسعار النفط الخام في كافة الأسواق العالمية جراء جائحة كورونا وما رافقها من انخفاض للطلب على النفط الخام […]

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