الأمن النيابية: ضعف الموقف الحكومي شجّع تركيا على الانتهاك المتكرر لسيادة البلاد

2020/06/21 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعت إلى تصعيد الموقف وتسجيل شكوى لدى الأمم المتحدة بغداد- وعد الشمري: وصفت لجنة الأمن والدفاع، أمس الأربعاء، موقف الحكومة إزاء الانتهاكات التركية المتكررة للأراضي العراقية بالضعيف، ودعت إلى عدم الاكتفاء باستدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج، مطالبة تسجيل شكوى لدى الأمم المتحدة، وحملت إدارة إقليم كردستان مسؤولية عدم السماح للقوات الاتحادية بالدخول إلى المحافظات الشمالية ...

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