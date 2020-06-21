رئيس الاقليم يعتزم حلحلة المسائل العالقة مع الحكومة الاتحادية

2020/06/21 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالتزامن مع مطالبات باقامة اقليم السليمانية السليمانية- الصباح الجديد- عباس اركوازي وصل رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني على راس وفد رفيع المستوى الى العاصمة بغداد في اطار جولة جديدة من المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.واكد مصدر حكومي مطلع للصباح الجديد، ان زيارة رئيس الاقليم الى بغداد تاتي في اطار جولة جديدة من المباحثات ...

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