الكاظمي: لا تراجع عن إيقاف ازدواج الرواتب والاصلاح المالي

2020/06/21 | 11:03 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد ان اعتماد الموازنة الكلي على النفط دليل فشل السياسات السابقة..بغداد- الصباح الجديد : أكد رئيس الوزراء مصطفىى الكاظمي امس السبت، أن اعتماد الموازنة الكلي على النفط دليل فشل السياسات السابقة، مبيناً أن الحكومة تعتزم تعظيم الايرادات الاخرى.جاء ذلك خلال زيارته وزارة النفط واللقاء بالكادر المتقدّم للوزارة.ونقل المكتب الاعلامي لرئاسة الوزراء عن ...

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