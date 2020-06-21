2020/06/21 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف المتحدث باسم المحكمة الاتحادية اياس الساموك، الاحد، عن تلقيه اشعارا يفيد بفصله من الوظيفة بعد غد الثلاثاء وذلك على اثر دعوى مقامة ضده.وفيما يلي نص الرسالة التي وجهها بهذا الخصوص: رسالة إلى السادة رؤساء مجلس القضاء والحكومة ومجلس النواب والرأي العام من الصحفي والقانوني إياس الساموك أنا إياس الساموك، قد وقعت في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم المحكمة الاتحادية مهدد بالفصل من وظيفته) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المتحدث باسم المحكمة الاتحادية مهدد بالفصل من وظيفته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).