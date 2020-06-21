الوقف السني يتكفل بدفن جثمان الراحل احمد راضي في مقبرة الكرخ

2020/06/21 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن الوقف السني عن تكفله بدفن جثمان الراحل احمد راضي في مقبرة الكرخ بعد غسله وتكفينه واقامة مراسم الصلاة على روحه الطاهرة.وتوفي النجم الدولي السابق احمد راضي، بعد تدهور حالته الصحية في ساعة متأخرة من الليلة الماضية .وكان راضي، يرقد في مستشفى النعمان بالعاصمة بغداد قبل بعضة أيام، بعد اصابته […]

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