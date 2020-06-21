انطلاق عملية أمنية لملاحقة “داعش” الارهابي في صحراء الانبار

2020/06/21 | 11:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار أطلق الحشد الشعبي والجيش، اليوم الاحد، عملية امنية لملاحقة فلول “داعش” الاجرامي في صحراء الانبار.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “قوة مشتركة من الجيش و فوج البغداي الثاني وفوج الوعساف وفوج فرسان الصحراء وفوج الجغايفة حشد الانبار شرعت صباح اليوم بعملية أمنية في عمق الصحراء”.وأضاف البيان، أن […]

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