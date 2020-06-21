2020/06/21 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم-متابعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأحد، تسجيل 7728 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و 109 حالات وفاة ناجمة عن الفيروس التاجي.

وبحسب الإحصائيات الروسية، فإن "الحصيلة الإجمالية لعدد الإصابات بالفيروس التاجي ارتفعت إلى 584680 إصابة، وحصيلة الوفيات الكلية بلغت 8111 حالة وفاة".

يتبع..........

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي، الأحد (21 حزيران 2020) بتسجيل 164 إصابة جديدة بفيروس كورونا بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "دائرة صحة المحافظة، سجلت 164 إصابة جديدة، بفيروس كورونا".

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، ال

بغداد اليوم ـ ذي قار

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، بتسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في ذي قار.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم تسجيل 15 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في محافظة ذي قار، فيما تم احتجاز 8 جثث يشتبه بإصابتهم ب

بغداد اليوم ـ بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم السبت، عن دفن 67 متوفياً بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مديرية الطبابة بمعاونية شؤون الشهداء والمقاتلين في هيأة الحشد الشعبي تواصل نقل جثامين ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( روسيا.. أكثر من 7700 إصابة جديدة بكورونا و 109 وفيات) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( روسيا.. أكثر من 7700 إصابة جديدة بكورونا و 109 وفيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).