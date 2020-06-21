افتتاح شارع مغلق منذ 2003 في بغداد

2020/06/21 | 11:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت امانة بغداد، اليوم الاحد، افتتاح شارع مغلق منذ عام 2003 في العاصمة بغداد.

وقال الامانة في...





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