عدّاد كورونا يسجل أول مئة وفاة في إقليم كوردستان

2020/06/21 | 11:06 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سبق أن حذر وزير صحة الإقليم سامان البرزنجي من أن عشرات الوفيات قد تُسجل يومياً ما لم يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية

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