2020/06/21 | 11:12 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعوة برلمانية لإيقاف تجهيز بازيان وقيوان بالنفط الخام: تكلفة تصفيته 6 اضعاف هوامش الربح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 11:12.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دعوة برلمانية لإيقاف تجهيز بازيان وقيوان بالنفط الخام: تكلفة تصفيته 6 اضعاف هوامش الربح) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دعوة برلمانية لإيقاف تجهيز بازيان وقيوان بالنفط الخام: تكلفة تصفيته 6 اضعاف هوامش الربح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).