2020/06/21 | 11:12 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- امانة بغداد : فتح شارع مغلق منذ سنة 2003 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/21 | 11:12.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد : فتح شارع مغلق منذ سنة 2003) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد : فتح شارع مغلق منذ سنة 2003) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد : فتح شارع مغلق منذ سنة 2003) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).