2020/06/21 | 11:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مصدر نيابي، الاثنين، عن عزم الحكومة الغاء موازنة 2020 وتخفيض سعر النفط التخميني لسد عجز الموازنة وسداد الرواتب، مبينة ان وزير المالية وعد بتمشية امور الدولة بقانون 1/12 والاقتراض الداخلي والخارجي.وقال المصدر في تصريح لـ/المعلومة/ ان “اللجنة المالية النيابية اجتمعت بشخصيات اقتصادية ومسؤولة اخرها كان وزير المالية علي علاوي بشان الازمة المالية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة تخفض السعر التخميني للنفط الى 30 دولار وتلغي موازنة 2020) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة تخفض السعر التخميني للنفط الى 30 دولار وتلغي موازنة 2020) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).