خبر سار من شركة أدوية سامراء بشأن عقار فيروس كوورنا وتكشف عن فعاليته في معالجة المرضى

2020/06/21 | 11:15 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكد مدير معمل أدوية سامراء الدكتور عبد الحميد السالم، اليوم الأحد، أن الدواء الروسي المزمع تصنيعه في العراق قادرعلى تقليص فترة الشفاء من خمسة عشر يوماً إلى خمسة أيام.وقال السالم للوكالة الرسمية، إن “الشركة الوطنية هي التي ستتولى عملية استيراد المواد الأولية للدواء وستقوم بإنتاجه وتوزيعه إلى المستشفيات قريباً”، لافتاً إلى […]

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